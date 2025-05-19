В одном из районов Азербайджана стартовал капремонт важной автодороги

В соответствии с "Инвестиционной программой" на текущий год Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к капитальному ремонту автодороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы в Гусарском районе, сообщает Day.Az со ссылкой на Агентство.

Общая протяженность дороги составляет 26,7 км. Ее реконструкция особенно актуальна, поскольку трасса долгие годы использовалась без капитального ремонта и пришла в негодность под воздействием природных факторов. Дорога обслуживает около 5000 жителей в шести населенных пунктах.

В рамках проекта дорога будет приведена в соответствие с техническими стандартами четвертой категории. Ширина полотна увеличивается до 10 метров. На 12 км дороги будет обновлено разрушенное асфальтобетонное покрытие, а на 14,7 км - заменено гравийное основание.

На текущем этапе выполняются земляные работы, выравнивание трассы и расширение полотна до нормативных параметров. В дальнейшем запланированы укладка нового основания и асфальтобетонного покрытия.

Также предусмотрено строительство водопропускных труб для обеспечения дренажа вдоль дороги. На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки, километровые указатели, нанесена разметка и ориентировочные линии для безопасной организации движения.

Ранее на капитальный ремонт автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района было выделено 1,5 млн манатов.