Президент Ильхам Алиев выделил 1,5 миллиона манатов на ремонт дороги в Гусарском районе

Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение "О мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы Гусарского района".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с Распоряжением, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гухуроба-Хилоба-Ясаоба-Анигоба-Ашагы Имамгулукенд-Ширванлы, соединяющей 6 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 10 января 2025 года номер 445, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделено 1,5 миллиона манатов.