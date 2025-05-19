Роспуск PKK: конец войны или перезагрузка под арсенал?

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о том, к чему может привести роспуск РКК.

Day.Az представляет полный текст статьи:

В тени пролётных рейдов турецких беспилотников, разрозненных атак FPV-дронов, дипломатического давления и заметного ослабления поддержки со стороны международных союзников, террористическая организация Рабочая партия Курдистана (PKK) сделала то, чего не ожидал почти никто: объявила о своём самороспуске.

Организация, почти полвека считавшаяся главным террористическим противником турецкого государства, заявила о прекращении деятельности и "завершении исторической миссии". Это заявление, опубликованное в курдской прессе и подхваченное западными и ближневосточными СМИ, вызвало бурю откликов, недоверие и, прежде всего, стратегическую неопределённость. Что именно означает "роспуск" в реалиях террористической деятельности? И главное - что станет с вооружённым ядром PKK, её многослойной логистикой и боевым арсеналом, тщательно собираемым и наращиваемым с конца 1970-х годов?

PKK, признанная террористической организацией в Турции, США, Великобритании, Японии и в странах ЕС, за 40 лет эволюционировала из марксистско-ленинского подполья в сложную, гибкую и хорошо вооружённую сеть, охватывающую горные районы Ирака, север Сирии и юго-восток Турции. Её вооружённые подразделения не только осуществляли теракты, атаки и засадные действия, но и активно применяли противотанковые ракетные комплексы, беспилотники, средства ПВО, мобильные мортиры и самодельные фугасы, в том числе с дистанционным управлением.

По оценкам Центра EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi), к 2022 году организация обладала арсеналом, сравнимым по насыщенности с вооружением полевых армий некоторых стран Третьего мира. В распоряжении PKK были советские и китайские РПГ, американские винтовки M16 и M4A1, трофейные турецкие MPT-76, кустарные снайперские системы калибра 12,7 мм и даже комплексы ПВО "Игла" и "Стрела", применённые против вертолётов и беспилотников Турции.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году и особенно после подъёма движения YPG (террористической организации, де-факто связанные с PKK) в борьбе с ИГИЛ, организация получила доступ к новейшим системам, передаваемым США и коалицией: тепловизорам, модернизированным ПТРК, дронам-разведчикам и координационным модулям. Частично это вооружение, по данным GAO и Stratfor, "утекло" в ряды самой PKK.

Но если технический потенциал PKK рос, то её политико-стратегическая перспектива начала резко сужаться. После интенсивной серии операций Турции с 2019 по 2025 год - включая "Pençe", "Pençe-Kilit", удары в Синджаре, Авашине и Метине, уничтожение логистических узлов и более 400 авиаударов дронов только в 2024 году, PKK оказалась в оборонительной позиции.

Добавим к этому ужесточение политического курса США при администрации Трампа, ослабление позиций YPG в Сирии после вывода американского контингента из ряда районов, соглашения Турции с Иракским Курдистаном по перекрытию маршрутов поставок - и мы получим фундаментальную трансформацию условий, в которых PKK функционировала.

Однако роспуск - не капитуляция. Это - риторический жест, вынужденная тактическая пауза или ребрендинг перед новой фазой. У PKK остаётся арсенал, который не исчезает за одну ночь. Вопросы, на которые придётся искать ответы в ближайшие месяцы:

Где находится это оружие сейчас?

Кому оно может быть передано: YPG, другим боевым формированиям, третьим сторонам?

Возможен ли сценарий "консервации" арсенала с целью будущего возвращения под иным флагом?

Насколько серьёзна угроза сохранения оружейной инфраструктуры в приграничных районах Сирии и Ирака?

Потому что история показывает: у нерегулярных армий исчезают лидеры, структуры и лозунги - но оружие уходит последним.

История формирования военного потенциала PKK

Рабочая партия Курдистана была основана в 1978 году как марксистская террористическая группа. Уже в 1984 году она начала вооружённое восстание против Турции. В первые годы её арсенал был крайне ограничен: автоматы АКМ, советские гранатомёты РПГ-7, миномёты кустарного производства.

Поворотным моментом стал 1991 год - распад армии Саддама Хусейна после Первой войны в Персидском заливе. Складское оружие и техника бывшей иракской армии стали поступать на чёрный рынок и попадать в руки таких групп, как PKK. Одновременно с этим началась консолидация курдских анклавов в Ираке, которые стали логистическим хабом для PKK.

С 2011 года, на фоне сирийской гражданской войны, PKK через связанное с ней крыло YPG (Силы народной самообороны) получила новый приток оружия и бойцов. Тактические и технологические новшества из Сирии и даже Украины стали активно внедряться в тактику PKK.

Вооружённый спектр PKK: от карабина до FPV-дрона

Рабочая партия Курдистана (PKK), несмотря на заявление о роспуске в мае 2025 года, сохраняет за собой репутацию одной из наиболее вооружённых иррегулярных группировок Ближнего Востока. Арсенал, накопленный за четыре десятилетия, прошёл путь от советских автоматов до высокотехнологичных беспилотных систем, включая дроны-камикадзе и тепловизионное вооружение. Ниже - структурированная реконструкция арсенала PKK на основе открытых источников, турецких военных отчётов, материалов ООН и независимых наблюдателей.

1. Стрелковое оружие: костяк боевого потенциала

По данным отчётов Минобороны Турции (2021-2024 гг.), среди задокументированных и захваченных образцов стрелкового оружия:

АКМ, АК-74, АК-103 - основа огневой мощи PKK. Источники: советские и иранские поставки, а также иракские склады, разграбленные после 1991 и 2003 гг.

- основа огневой мощи PKK. Источники: советские и иранские поставки, а также иракские склады, разграбленные после 1991 и 2003 гг. M16A2/M4A1 - американского производства, в значительных количествах оказались у PKK через связанные с YPG формирования в Сирии (оценка: до 2 500 единиц к 2023 году).

- американского производства, в значительных количествах оказались у PKK через связанные с YPG формирования в Сирии (оценка: к 2023 году). MPT-55 и MPT-76 - захваченные у турецкой армии в ходе рейдов (официально: не менее 74 винтовок с серийными номерами были зафиксированы в Ираке и Сев. Сирии).

- захваченные у турецкой армии в ходе рейдов (официально: с серийными номерами были зафиксированы в Ираке и Сев. Сирии). Zagros - кустарные винтовки с болтовым затвором, калибра 12,7 мм. Производятся в горных районах Иракского Курдистана. Используются как снайперские на дальностях до 1 000 м.

- кустарные винтовки с болтовым затвором, калибра 12,7 мм. Производятся в горных районах Иракского Курдистана. Используются как снайперские на дальностях до 1 000 м. Дополнительно: винтовки G3 (Германия), FN FAL (Бельгия), Zastava M70 (Югославия) - устаревшее, но надёжное оружие, попавшее в арсенал после распада армий Ирака, Сирии и Ливии.

2. Противотанковое вооружение и гранатомёты

PKK активно применяла и продолжает использовать противотанковые средства:

РПГ-7 - основная система ближнего противотанкового боя, включая китайские клоны (тип 69). Применяется как против БТР, так и против турецкой инженерной техники.

- основная система ближнего противотанкового боя, включая китайские клоны (тип 69). Применяется как против БТР, так и против турецкой инженерной техники. 9М111 "Фагот" и 9М113 "Конкурс" - советские ПТРК, зафиксированы в районе Заб и Метина в 2023-2024 гг.

- советские ПТРК, зафиксированы в районе Заб и Метина в 2023-2024 гг. FGM-148 Javelin - изолированные случаи попадания через YPG. Впервые замечены в районе Телль-Рифаата в конце 2022 года. Турецкие военные официально заявили о двух случаях применения , один из них - безуспешный.

- изолированные случаи попадания через YPG. Впервые замечены в районе Телль-Рифаата в конце 2022 года. Турецкие военные официально заявили о , один из них - безуспешный. Импровизированные ПТ-гранаты и мины - включая фугасы, замаскированные под камни. Используются для засад на конвои и технику. За 2023 год: 309 случаев применения СВУ, согласно турецкому МВД.

3. Средства ПВО

PKK обладает ограниченными, но всё же существующими возможностями ПВО:

ПЗРК "Стрела-2", "Игла" - поставки с афганского и сирийского направлений. Первый задокументированный случай применения - 1994 г.; с тех пор - не менее 15 эпизодов стрельбы, включая 3 успешных попадания (2 вертолёта AH-1 Cobra и один UH-60).

- поставки с афганского и сирийского направлений. Первый задокументированный случай применения - 1994 г.; с тех пор - стрельбы, включая 3 успешных попадания (2 вертолёта AH-1 Cobra и один UH-60). Современные MANPADS - по данным разведки, зафиксированы в Сирии с 2014 года. Вероятно, поступили через промежуточные группы, вооружённые США.

- по данным разведки, зафиксированы в Сирии с 2014 года. Вероятно, поступили через промежуточные группы, вооружённые США. ЗУ-23/2, С-60 - обнаружены в Синджаре и Метине. Используются в стационарной обороне лагерей. В ноябре 2021 г. захвачено 4 таких установки, а также 2 000 снарядов.

4. Дроны: технологическая революция PKK

C 2021 года PKK совершила технологический рывок, развив целую линейку беспилотных средств:

FPV-дроны :

Построены на основе коммерческих моделей DJI, iFlight, HGLRC. Вооружены ВВТ на основе тротила, C-4, промышленной аммиачной смеси.

- Применялись в Хаккяри, Метине, Тунджели.

- С июня 2024 по февраль 2025 зафиксировано по меньшей мере 52 попытки атак FPV-дронов , 36 из них были сбиты системой Korkut.

: Построены на основе коммерческих моделей DJI, iFlight, HGLRC. Вооружены ВВТ на основе тротила, C-4, промышленной аммиачной смеси. - Применялись в Хаккяри, Метине, Тунджели. - С июня 2024 по февраль 2025 зафиксировано , 36 из них были сбиты системой Korkut. Многофункциональные БПЛА :

Используются для разведки, наведения артиллерии, слежения за передвижением турецких патрулей.

Радиус действия - до 15 км.

Средства связи - усилители сигнала с ретрансляцией, иногда с GPS-глушением.

: Используются для разведки, наведения артиллерии, слежения за передвижением турецких патрулей. Радиус действия - до 15 км. Средства связи - усилители сигнала с ретрансляцией, иногда с GPS-глушением. Дроны-камикадзе (с камерой FPV):

Первый случай зафиксирован в районе Авашина в октябре 2023 года.

Нанесли удар по патрулю командос. Повреждены 2 единицы техники.

Используются ночью, высота полёта - менее 50 м, скорость до 120 км/ч.

5. Самодельное и кустарное вооружение

PKK известна высоким уровнем кустарной инженерии:

Мортиры (120 мм, 240 мм) - используются для обстрелов баз. Примеры: 2021 - обстрел базы в Хафтанине (3 раненых).

- используются для обстрелов баз. Примеры: 2021 - обстрел базы в Хафтанине (3 раненых). Гранатосбрасывающие коптеры - в 2022 г. зафиксировано 8 попыток сброса ручных гранат на турецкие посты.

- в 2022 г. зафиксировано на турецкие посты. Радиоуправляемые СВУ - используются с триггером на GSM-модуле. Применяются вдоль дорог в провинциях Ширнак и Бингёль.

Источники оружия: как формировался арсенал

1. Разгромленные армии и конфликты:

Армия Саддама Хусейна (1991, 2003): оставленные склады и оружие попали к курдским боевикам.

оставленные склады и оружие попали к курдским боевикам. Сирийская армия (2011-2014): YPG, получившее контроль над складами, передавало часть вооружения PKK.

YPG, получившее контроль над складами, передавало часть вооружения PKK. Ливия и Йемен: по данным ООН, часть оружия была перекуплена у арабских посредников через иракский Курдистан.

2. Поставки США YPG (2015-2019):

В рамках борьбы с ИГИЛ, США передали YPG более 20 000 единиц стрелкового оружия, сотни ПТРК, БПЛА, тепловизоров (официально - через CJTF-OIR).

(официально - через CJTF-OIR). Данные из отчётов Конгресса США (GAO, 2020): около 30% вооружений оказались вне контроля получателей. PKK получила прямую выгоду.

География боевых действий и логистика поставок

Зоны активности:

Кандиль, Синджар, Метина (Ирак): стратегические горные крепости, склады, базы подготовки.

стратегические горные крепости, склады, базы подготовки. Телль-Рифаат, Кобани (Сирия): зоны, где YPG и PKK действуют фактически как единое целое.

зоны, где YPG и PKK действуют фактически как единое целое. Авашин, Заб, Шахрур (Ирак): места интенсивных боёв, засад, ударов БПЛА.

места интенсивных боёв, засад, ударов БПЛА. Турция - Хаккяри, Тунджели, Ширнак: ячейки, закладки оружия, схроны в горах.

Логистика:

Горные тропы между Сирией и Ираком, от Сулеймании до Синджара.

между Сирией и Ираком, от Сулеймании до Синджара. "Гуманитарные НПО" - маскировка логистических маршрутов.

- маскировка логистических маршрутов. Караваны под прикрытием пастухов и мигрантов.

Черный рынок: по оценкам аналитиков SIPRI, PKK закупала оружие через 3-5 крупных торговцев с базами в Ливане, Иордании и иракском Курдистане.

Реакция Турции на военный потенциал PKK: штурм с воздуха, блокада с земли, нейтрализация в цифрах

За последние десять лет Турция кардинально изменила стратегию борьбы с террористами из PKK - от ограниченного реагирования на внутренние угрозы к системному "внепограничному" наступлению. Эволюция турецкой военной доктрины сопровождалась технологическим скачком, усилением разведки и масштабным экспортом ударных беспилотников, ставших символом нового этапа. Ниже - подробный разбор основных направлений.

1. Военные операции в Северном Ираке и Сирии: подавление у истока

Операции серии "Пенче" (Pençe) стали символом новой наступательной доктрины Турции против PKK. Стартовав в 2019 году, к 2025-му они охватывают три театра: горы Кандиль, Синджар и Метина.

Pençe (2019):

Начало трансграничных операций в районе Хакурк (Ирак).

Очищено более 350 км² горного ландшафта.

горного ландшафта. Задействованы элитные бригады командос, поддерживаемые авиацией.

Pençe-Kaplan (2020):

Фокус на региона Хафтанин.

Уничтожено 150+ объектов инфраструктуры PKK (схроны, бункеры, склады).

PKK (схроны, бункеры, склады). Заявлено о нейтрализации более 100 боевиков.

Pençe-Yıldırım и Pençe-Şimşek (2021):

Синхронизированное наступление в районах Авашин-Басьяна и Метина.

Турецкие силы впервые системно применили ударные БПЛА Bayraktar TB2 в комплексе с командос.

в комплексе с командос. В июне 2021 г. зафиксировано 52 точечных удара по транспортной логистике PKK.

Pençe-Kilit (2022-2025):

Самая масштабная по глубине операция (вглубь до 50 км).

Обезврежено более 2 200 СВУ (ИЭД) .

. Захвачено или уничтожено более 300 единиц оружия , включая ПТРК, пулемёты, снайперские винтовки.

, включая ПТРК, пулемёты, снайперские винтовки. Зафиксированы попытки PKK применить ПЗРК Igla - все перехвачены до применения.

Синджар:

- операции проводились без объявления, в формате "точечных рейдов";

- апрель 2023: авиаудар по складу YBŞ (местное отделение PKK), уничтожено 20 дронов, 12 самодельных миномётов.

Сирия (район Телль-Рифаат, Манбидж, Кобани):

- с 2022 года увеличилось число атак дронов со стороны YPG;

- ответные удары ВС Турции: более 500 авиаударов, не менее 70 боевиков ликвидированы за один только 2024 год.

2. Электронная и авиационная война: автономия и подавление

С началом использования дронов-камикадзе со стороны PKK в 2023 году, Анкара экстренно активировала внутреннюю программу мобильной ПВО, ранее применявшуюся лишь точечно.

Система KORKUT:

Зенитная артиллерийская установка на шасси ACV-30, оснащённая РЛС и автоматическими пушками (35 мм).

Развёрнута в ключевых зонах - Метина, Авашин, Зап.

Мощность огня: 1100 выстрелов в минуту , эффективная дальность - до 4 км .

, эффективная дальность - до . В ноябре 2024 г. Минобороны Турции опубликовало видео, на котором KORKUT сбивает два FPV-дрона и один баражирующий боеприпас над базой в Запе.

RADAR-EWS (электронная борьба):

Мобильные станции подавления сигнала управления БПЛА (включая китайские DJI и самодельные FPV).

С 2023 года официально утверждено развёртывание 42 мобильных единиц в зонах приграничья.

в зонах приграничья. В период май-декабрь 2024: нейтрализовано 78 дронов, из них 43 - до пересечения границы.

Беспилотная авиация:

Bayraktar TB2 - более 200 подтверждённых ударов по позициям PKK в Ираке и Сирии с 2021 по 2025 гг.

- более по позициям PKK в Ираке и Сирии с 2021 по 2025 гг. Bayraktar Akinci - тяжёлый БПЛА с бомбами MAM-T, применён в операциях по разрушению логистических хабов.

- тяжёлый БПЛА с бомбами MAM-T, применён в операциях по разрушению логистических хабов. За 2024 год подтверждено 37 уничтоженных схронов и 17 центров командования PKK с воздуха.

3. Логистическая и информационная блокада: изоляция и расчистка

С 2021 года Анкара начала системную кампанию по обрезанию логистических цепей и информационных платформ, которые подпитывали PKK.

Давление на Иракский Курдистан:

В марте 2022 г. было подписано соглашение с КРГ (Региональное правительство Курдистана) о ликвидации нелегальных маршрутов поставок.

поставок. Развёрнуто более 25 наблюдательных пунктов вдоль горных маршрутов из Сулеймании в сторону Синджара и Кандиля.

вдоль горных маршрутов из Сулеймании в сторону Синджара и Кандиля. Проведено более 80 операций по захвату караванов, перехвачено 130+ тонн боеприпасов и оборудования.

Наблюдение и база данных:

Совместно с MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) создана база PKK Logistics Map , включающая более 5 000 маршрутов и координат .

, включающая . С 2022 г. введена автоматическая система оповещения на границе с Ираком при подозрительной активности на основе ИИ-анализа спутниковых данных.

Информационная война:

С 2023 года МВД Турции и MIT провели более 300 операций в киберпространстве .

. В Telegram и TikTok были удалены или заблокированы более 1 200 аккаунтов , связанных с пропагандой PKK.

, связанных с пропагандой PKK. Арестовано 18 граждан Турции и 6 иностранцев , подозреваемых в ведении "PR-операций" от имени PKK.

, подозреваемых в ведении "PR-операций" от имени PKK. В 2024 г. изъято около 2 млн лир в криптовалюте, используемых для финансирования пропаганды.

Потенциальные сценарии будущего: разоружение, трансформация, рециркуляция арсенала

Заявление о роспуске террористической организации PKK не обязательно означает исчезновение угрозы. Возможны несколько сценариев:

1. Частичное разоружение и дезактивация складов:

В случае международного давления и внутреннего распада инфраструктуры возможна ликвидация части арсенала. Однако это потребует контроля третьих сторон (например, Иракского правительства, ООН или ЕС), что маловероятно.

2. Передача оружия YPG или другим аффилированным структурам:

Наиболее реалистичный сценарий. YPG - официально не PKK, но тесно связанная структура, контролирующая значительную часть севера Сирии. Оружие и специалисты PKK могут быть "реорганизованы" под видом "местной самообороны".

3. Сокрытие арсеналов и переход к спящей структуре:

PKK имеет десятилетний опыт создания складов в горах, пещерах, даже в мечетях и школах. Возможно сохранение оружия в расчёте на возможную будущую активизацию.

4. Утечка вооружений на чёрный рынок:

В условиях ослабления иерархии части вооружений могут быть проданы - либо криминальным структурам, либо другим группам, включая радикальные исламские.

Несмотря на заявление о роспуске, PKK остаётся - пусть и в изменённой форме - одной из самых вооружённых нерегулярных структур в регионе. Её арсенал - результат десятилетий конфликтов, международных парадоксов (когда YPG получала оружие от США, будучи частью PKK), а также ошибок в послевоенном управлении Сирией и Ираком.

Для Турции риск остаётся высоким:

Во-первых, из-за технической эволюции PKK, особенно в сфере БПЛА и мобильных засад.

PKK, особенно в сфере БПЛА и мобильных засад. Во-вторых, из-за неясности судьбы арсеналов и возможного перераспределения оружия между новыми структурами.

и возможного перераспределения оружия между новыми структурами. В-третьих, из-за информационной гибридной составляющей, когда PKK, проиграв в военной сфере, может усилиться как политический бренд или идеология, особенно через диаспору.

Роспуск террористической организации PKK может оказаться либо реальной демобилизацией, либо сменой флага и вывески. Оружие, как показывает история, исчезает последним.