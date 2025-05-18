У армянства коллективная истерика

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Был такой советский мультфильм - "Баба-яга против". Там вредная старушка усердно старается сорвать Московскую Олимпиаду и помешать Олимпийскому мишке попасть по назначению. Вредничает так и сяк, пакостничает, но все безрезультатно.

Думается, давно пора снять мультсериал "Армянство против". Он имел бы множество сезонов и бесконечную продолжительность, потому что у армянства всегда находится повод быть против и кого-нибудь критиковать за то, что сделали что-то, не спросив разрешения у армян. Все главы государств, международные организации, политики и дипломаты других стран просто обязаны сверять часы с армянством и не отклоняться от армянских интересов. Собственные интересы стран армянство не интересуют - они не могут не совпадать с армянскими, а если не совпадают, значит, эти интересы неправильные.

После визита в Баку Патриарха Кирилла армянские организации, церковь и просто непонятные группировки считают свои долгом выразить главе Русской православной церкви свое "фи". Кто только не бросал в лицо главе РПЦ обвинения в отсутствии солидарности с армянской церковью. Например, армянский патриарх Иерусалима прямо так и заявил: поступок Патриарха Кирилла является "почти враждебным публичным отстранением от армянской апостольской церкви"... Наглости армянским деятелям, конечно, не занимать. К тому же, делая такие заявления, они не понимают, что буквально навязывают оппоненту необходимость выбора. И кто им сказал, что выбор будет в сторону армянских интересов, в данном случае в сторону армянской церкви?

А недавно тот же самый армянский церковник из Иерусалима, пардон, гавкал на Ватикан за то, что тот разрешил проведение в стенах своего университета международной конференции по истории христианства в Азербайджане. Святой Престол, с его точки зрения, чуть ли не предал идеи Христа, господи прости меня. У армянского попа забыли спросить разрешения. Более того, этот несчастный заявил, что готов к любой "стратегической агрессии", дескать, направленной на подрыв супер-святой и и самой наихристианнейшей армянской церкви, "чье непрерывное свидетельство о Христе тысячелетиями предшествует самому существованию азербайджанского государства и всей его культуры".

На это можно сказать только одно: несчастен народ, живущий надуманным прочным и фантазиями о былом величии, которого не было. Ну, а переписывать на себя святые понятия, это уже кощунство и грех. В любом случае, ясно, что за "тысячелетия свидетельства о Христе" армянская церковь не набралась святости, а армянство не наработало мудрости и не прониклось прекрасными христианскими ценностями. Не свидетелями надо было быть, а участниками.

А накануне в соцсетях начал бродить скриншот с очень забавного обращения к Патриарху Кириллу от имени группы, по-видимому, армянских пациентов какой-то психиатрической клиники. Это следует из ее названия. Называется эта компания "Всеармянским союзом Гардман-Ширван-Нахиджеван" (?!).

Армянство на выдумку хитро. Армянами настругана масса организаций под уродливыми названиями, призванными запутать аудиторию и придавать значимости авторам пасквилей и жалоб. А именно для пасквилей и жалоб и создаются армянские организации. Нет, вы только прислушайтесь: "Всеармянский союз Гардман-Ширван-Нахиджеван". Мало было этим провокаторам претензий на азербайджанский Нахчыван, им еще понадобился и наш Ширван с Гирдыманчаем, что в Исмаиллинском районе. Вообще, по названиям армянских группировок можно судить о географии претензий на наши земли. Ну что ж, запишем.

Так вот, "союз" со странным названием написал в Москву обиженное письмо, в котором, чтобы "открыть глаза" РПЦ на "религиозную дискриминацию, которая проявлялась и продолжает проявляться в форме открытого или скрытого давления на христианские меньшинства". Патриарх Кирилл, по мнению армян непонятного происхождения, служа литургию в Баку, был обязан думать о том, что в армянизированных церквях Карабаха больше не молятся представители народа-прародителя человечества. В общем, "ГШН" остались недовольны поведением Кирилла и призвали его к "человекоцентричности", имея в виду армяноцентричность.

Бедняжки, не только не могут разобраться в географии собственного происхождения, но и никак не поймут элементарную вещь: армяноцентричного мира больше нет и армяноцентричных интересов - тоже. Они продолжают слать письма и жалобы, плакаться и обижаться, не осознавая, что это уже больше не работает и работать не будет. Все это больше не производит эффекта, а работает против самих же жалобщиков. Претензии раздражают и возмущают, потому что наглость не может не возмущать. Никто ничем армянству не обязан и ничего ему не должен.

Одним словом, пишите письма, если больше заняться нечем.