https://news.day.az/world/1753692.html По Израилю выпустили 2 ракеты Радикалы из сектора Газа запустили по израильской территории две ракеты. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что один снаряд был перехвачен. "Две ракеты, запущенные из сектора Газа, перелетели на израильскую территорию.
По Израилю выпустили 2 ракеты
Радикалы из сектора Газа запустили по израильской территории две ракеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что один снаряд был перехвачен.
"Две ракеты, запущенные из сектора Газа, перелетели на израильскую территорию. Одна была перехвачена, вторая упала в незаселенной местности", - говорится в заявлении.
"О пострадавших не сообщалось", - добавили в пресс-службе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре