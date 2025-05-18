По Израилю выпустили 2 ракеты

Радикалы из сектора Газа запустили по израильской территории две ракеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), отметив, что один снаряд был перехвачен.

"Две ракеты, запущенные из сектора Газа, перелетели на израильскую территорию. Одна была перехвачена, вторая упала в незаселенной местности", - говорится в заявлении.

"О пострадавших не сообщалось", - добавили в пресс-службе.