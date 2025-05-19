https://news.day.az/economy/1753793.html Названо количество автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана Названо количество автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана. Как передает Day.Az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что на таможенном посту "Астара" ожидают проезда 82, "Красный мост" - 50, "Мазымгара - 15, "Самур" - 60 грузовых машин.
Названо количество автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана
Названо количество автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана.
Как передает Day.Az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что на таможенном посту "Астара" ожидают проезда 82, "Красный мост" - 50, "Мазымгара - 15, "Самур" - 60 грузовых машин.
На таможенном посту "Ханоба" ожидающих проезда автомобилей нет.
Ранее мы сообщали, что В Азербайджане выросли морские грузоперевозки. Объем грузов, перевезенных морским транспортом в январе-апреле этого года, составил 2,946 млн тонн.
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