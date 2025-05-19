Названо количество автомобилей, ожидающих проезда на таможенных постах Азербайджана.

Как передает Day.Az, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана сообщили, что на таможенном посту "Астара" ожидают проезда 82, "Красный мост" - 50, "Мазымгара - 15, "Самур" - 60 грузовых машин.

На таможенном посту "Ханоба" ожидающих проезда автомобилей нет.

Ранее мы сообщали, что В Азербайджане выросли морские грузоперевозки. Объем грузов, перевезенных морским транспортом в январе-апреле этого года, составил 2,946 млн тонн.