В Азербайджане зафиксирован рост морских перевозок

Объем грузов, перевезенных морским транспортом в январе-апреле этого года, составил 2,946 млн тонн.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате Азербайджана.

По информации, это на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 48,5% грузов составляли нефтяные грузы.

Морскими портами было выполнено 4,543 миллиона тонн погрузочно-разгрузочных работ, из которых 3,798 миллиона тонн, или 83,6% составили транзитные грузы. По состоянию на 1 мая 2025 года объем грузов, остающихся в портах, составил 193,1 тысячи тонн.

За этот период показатель по количеству пассажиров, перевезенных данным видом транспорта, сократился на 8,1% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года и составил 7,9 тыс. человек.

Отметим, что за январь-апрель текущего года грузовые и пассажирские перевозки выросли на 3% и 5,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в транспортном секторе, перевезено 76,1 млн тонн грузов. 3,9% грузов перевозилось морским транспортом, 7,5% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 59,2% - автомобильным и 29,2% - по трубопроводам.

Объем грузов, перевозимых транспортными средствами, принадлежащими негосударственному сектору, вырос на 4,4%, удельный вес этого сектора в общем объеме перевозимых грузов составил 78,4%. С января по апрель 2025 года перевозчики обслужили 659,6 миллиона пассажиров. 88,3% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 11,1% - метро, а остальные - другими видами транспорта.