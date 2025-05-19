Владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру
Случаи нападений на владельцев криптовалютных компаний участились в разных странах мира, преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Последняя попытка похищения произошла во Франции. Неизвестные попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее двухлетнему ребенку оружием. Нападение удалось предотвратить, однако муж женщины получил ранения.
Были случаи, когда преступникам удавалось похитить своих жертв. В частности, бывшему руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану отрезали палец, требуя выкуп в размере €10 млн.
По данным WSJ, во всем мире в прошлом году были десятки похищений такого рода.
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