Владельцев криптовалютных фирм массово похищают по всему миру

Случаи нападений на владельцев криптовалютных компаний участились в разных странах мира, преступники требуют перевода цифровых активов в счет выкупа.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Последняя попытка похищения произошла во Франции. Неизвестные попытались похитить дочь главы криптобиржи Paymium, угрожая ей и ее двухлетнему ребенку оружием. Нападение удалось предотвратить, однако муж женщины получил ранения.

Были случаи, когда преступникам удавалось похитить своих жертв. В частности, бывшему руководителю компании Ledger Дэвиду Баллану отрезали палец, требуя выкуп в размере €10 млн.

По данным WSJ, во всем мире в прошлом году были десятки похищений такого рода.

Ранее мы сообщали, что стоимость биткоина превысила $100 тысяч.