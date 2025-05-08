https://news.day.az/world/1751346.html Стоимость биткоина превысила $100 тысяч Стоимость биткоина во время торгов в четверг, 8 мая, превысила $100 тысяч. Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года. По состоянию на 18:21 по московскому времени криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне $100,05 тысяч.
Стоимость биткоина превысила $100 тысяч
Стоимость биткоина во время торгов в четверг, 8 мая, превысила $100 тысяч.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.
Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.
По состоянию на 18:21 по московскому времени криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне $100,05 тысяч.
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