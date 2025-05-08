Стоимость биткоина превысила $100 тысяч

Стоимость биткоина во время торгов в четверг, 8 мая, превысила $100 тысяч. 

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Это произошло впервые с 7 февраля 2025 года.

По состоянию на 18:21 по московскому времени криптовалюта росла на 3,1% и находилась на уровне $100,05 тысяч.