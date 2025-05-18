Первая встреча нового Папы Римского после инаугурации

После завершения инаугурационной мессы сегодня, 18 мая, Папа Римский Лев XIV встретился с президентом Украины Володимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Как передает Day.Az, об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

"После завершения инаугурационной мессы встретились с Папой Римским Львом XIV. Благодарны Его Святейшеству за аудиенцию", - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что Понтифик является символом надежды на мир для миллионов людей по всему миру. Он заверил, что Папа Римский Лев XIV может сыграть важную роль в завершении войны в Украине.

"Спасибо Ватикану за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов. Спасибо за поддержку Украины и за четкий голос в защиту справедливого и прочного мира", - добавил Зеленский.