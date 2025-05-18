Выставка «Инклюзивные гармонии — краски и звуки в музее» в Баку

18 мая - Международный день музеев. Этот день был учрежден Международным советом музеев (ICOM) с целью содействия культурному обмену и развитию сотрудничества между народами, и каждый год проводится под разным девизом.

Девиз Международного дня музеев в этом году - "Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах". В связи с этим в Доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей совместно с бакинским Детско-юношеским Центром развития номер 1 был организован проект - выставка под названием "Инклюзивные гармонии - краски и звуки в музее".

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в музее, основная цель мероприятия - подчеркнуть роль музеев как культурных центров, способствующих инклюзии, устойчивому городскому развитию, сохранению культурного наследия, а также поддержать адаптацию детей с ограниченными физическими возможностями в обществе и их активное участие в социоально-культурной жизни, передает Day.Az.

В исполнении участников прозвучали классические произведения: "Азербайджан" Муслима Магомаева, итальянская песня O sole mio, Соната соль мажор Людвига ван Бетховена, китайская народная песня, азербайджанский народный танец с блюдцами, а также народные танцы Турции, Украины и Грузии. Также была представлена выставка, состоящая из художественных и дизайнерских работ, подготовленных членами кружков изобразительного искусства, посвященных действующему девизу Международного дня музеев.