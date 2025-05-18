Криштиану Роналду может продолжить карьеру в Бразилии

Контракт Криштиану Роналду с саудовским "Аль-Насром" истекает летом 2025 года, и, как сообщает Marca, португалец уже получил заманчивое предложение от одного из бразильских клубов, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Согласно источнику, речь идет о контракте, который превышает рыночную стоимость футболиста. Более того, возможную сделку готовы поддержать внешние инвесторы, а переход откроет Роналду путь на клубный чемпионат мира.

На данный момент в "Аль-Насре" и у самого 40-летнего форварда нет полной уверенности в продлении контракта - клуб не достиг значительных результатов за время пребывания звезды в составе.

В числе участников клубного чемпионата мира-2025 от Бразилии заявлены: "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" и "Ботафого".