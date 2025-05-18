https://news.day.az/world/1753698.html Китай продемонстрировал новый ударный беспилотник - ВИДЕО Китайский беспилотник "Цзютянь" поступит на вооружение НОАК в июне. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. С потолком полета 15 км он летает выше большинства систем ПВО, и может поражать цели высокоточным оружием.
Китай продемонстрировал новый ударный беспилотник - ВИДЕО
Китайский беспилотник "Цзютянь" поступит на вооружение НОАК в июне.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
С потолком полета 15 км он летает выше большинства систем ПВО, и может поражать цели высокоточным оружием.
Он также несет модульную полезную нагрузку, включая системы для запуска роя дронов FPV, что превращает его и в воздушный носитель дронов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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