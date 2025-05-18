Китай продемонстрировал новый ударный беспилотник

Китайский беспилотник "Цзютянь" поступит на вооружение НОАК в июне.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

С потолком полета 15 км он летает выше большинства систем ПВО, и может поражать цели высокоточным оружием.

Он также несет модульную полезную нагрузку, включая системы для запуска роя дронов FPV, что превращает его и в воздушный носитель дронов.

Представляем вашему вниманию данное видео: