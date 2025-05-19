Азербайджанский олимпиец удостоен награды за спортивное благородство
Гала-церемония награждения Европейского движения справедливых игр (ЕДСИ) прошла в греческом городе Олимпия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на гала-вечере были отмечены заслуги отдельных лиц, спортсменов и спортивных организаций, олицетворяющих честность, уважение и солидарность в спорте.
На церемонии азербайджанский серебряный призер Парижа-2024, таэквондист Гашим Магомедов, выдвинутый Национальным олимпийским комитетом, был удостоен премии "Дух честной игры" Европейского движения справедливых игр за образцовое поведение в спорте и приверженность этическим ценностям.
На мероприятии также был презентован видеоролик, адресованный к евроорганизации Гашимом Магомедовым.
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