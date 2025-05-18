ФК “Карабах” вручены кубок и золотые медали

Чемпионом сезона 2024-25 гг. премьер-лиги Мисли стал ФК "Карабах".

Как передает Day.Az, церемония награждения агдамского клуба состоялась на "Азерсун Арене" после матча XXXV тура с ФК "Кяпяз"(3:0).

"Карабаху" вручены золотые медали и чемпионский кубок.

Награды победителям вручили генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев, президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал и технический спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.

Отметим, что "Карабах", завершивший сезон на первом месте, в следующем году будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов.