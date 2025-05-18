https://news.day.az/sport/1753715.html ФК “Карабах” вручены кубок и золотые медали - ВИДЕО Чемпионом сезона 2024-25 гг. премьер-лиги Мисли стал ФК "Карабах". Как передает Day.Az, церемония награждения агдамского клуба состоялась на "Азерсун Арене" после матча XXXV тура с ФК "Кяпяз"(3:0). "Карабаху" вручены золотые медали и чемпионский кубок.
ФК “Карабах” вручены кубок и золотые медали - ВИДЕО
Чемпионом сезона 2024-25 гг. премьер-лиги Мисли стал ФК "Карабах".
Как передает Day.Az, церемония награждения агдамского клуба состоялась на "Азерсун Арене" после матча XXXV тура с ФК "Кяпяз"(3:0).
"Карабаху" вручены золотые медали и чемпионский кубок.
Награды победителям вручили генеральный секретарь АФФА Джахангир Фараджуллаев, исполнительный вице-президент Сархан Гаджиев, президент футбольного клуба "Карабах" Тахир Гёзал и технический спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов.
Отметим, что "Карабах", завершивший сезон на первом месте, в следующем году будет представлять нашу страну в Лиге чемпионов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре