Сегодня вход в азербайджанские музеи бесплатный

Ежегодно 18 мая в странах по всему миру широко отмечается Международный день музеев.

Как передает Day.Az, этот праздник, учрежденный Международным советом музеев (ИКОМ) для содействия культурному обмену и сотрудничеству между народами, каждый год проводится под новым девизом.

В этом году темой Международного дня музеев выбрано "Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах".

Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе ИКОМ. Цель этого дня - показать, насколько важную роль играют музеи в жизни общества.

Этот праздник широко отмечается и в Азербайджане, имеющем древнюю историю и богатую культуру. Международный день музеев отмечается в нашей стране различными интересными мероприятиями, а музеи объявляют "дни открытых дверей".