https://news.day.az/world/1753723.html Блэкаут в крупных городах Северной Македонии Масштабная авария произошла на энергосетях Северной Македонии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Блэкаут в крупных городах Северной Македонии
Масштабная авария произошла на энергосетях Северной Македонии.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство.
В публикации отмечается, что причиной аварии стало высокое напряжение в региональной переносной электросети мощностью 400 кВт, которое привело к отключению трансформаторов на нескольких станциях, передающих напряжение на сети 110 кВт. В стране продолжаются восстановительные работы.
По данным агентства, из-за аварии в нескольких крупных городах Северной Македонии отключилось электричество.
По словам министра энергетики Болгарии Жечо Станкова, республика оказала Северной Македонии необходимую помощь.
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