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Азербайджан - Венгрия: билеты в продаже

Билеты на товарищеский матч по футболу Азербайджан - Венгрия поступили в продажу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра начнется 10 июня в 20:00 на арене Liv Bona Dea. Цены билетов и адреса продаж: 1-я категория - 5 манатов 2-я категория - 2 маната VIP-10 манатов Пункты продаж iTicket.az: Гянджлик Молл 28 Молл