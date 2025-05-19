Азербайджан - Венгрия: билеты в продаже

Билеты на товарищеский матч по футболу Азербайджан - Венгрия поступили в продажу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, игра начнется 10 июня в 20:00 на арене Liv Bona Dea.

Цены билетов и адреса продаж:

1-я категория - 5 манатов
2-я категория - 2 маната
VIP-10 манатов

Пункты продаж iTicket.az:

Гянджлик Молл
28 Молл
Павильон № 1 (ул. Сахил, М. Расулзаде 3)
Павильон № 2 (проспект Бюльбюля, улица Низами)
Центр обслуживания ASAN №1
Центр обслуживания ASAN №2
Центр обслуживания ASAN №3
Центр обслуживания ASAN № 4
Сумгайытский региональный центр ASAN xidmət №1.