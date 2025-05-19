Сильное землетрясение в Афганистане

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.

Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 180 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг располагался на глубине 190 километров.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Отметим, что это уже четвертое сейсмособытие в стране за последние четыре дня.

Ранее в апреле в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.