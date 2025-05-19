https://news.day.az/world/1753761.html Сильное землетрясение в Афганистане В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла. Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра. Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 180 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг располагался на глубине 190 километров.
Сильное землетрясение в Афганистане
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла.
Как сообщает Day.Az, информация об этом распространена на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков находился в 180 километрах к востоку от города Кундуз. Очаг располагался на глубине 190 километров.
Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Отметим, что это уже четвертое сейсмособытие в стране за последние четыре дня.
Ранее в апреле в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2.
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