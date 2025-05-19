https://news.day.az/hitech/1753728.html Ученые зафиксировали странные длительные сейсмические вибрации Сейсмологи по всему миру обнаружили странные колебания земной коры. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в журнале Seismological Research Letters. Уточняется, что толчки длились девять дней и были очень равномерными.
Ученые зафиксировали странные длительные сейсмические вибрации
Сейсмологи по всему миру обнаружили странные колебания земной коры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в журнале Seismological Research Letters.
Уточняется, что толчки длились девять дней и были очень равномерными. Издание отмечает, каждая волна продолжалась 92 секунды, и их ощущали даже в самых отдаленных уголках планеты, от Арктики до Антарктиды.
Причина колебаний не установлена. Особенный интерес у ученых вызвали их регулярность и ритмичность, совершенно нехарактерные для традиционных землетрясений или иных тектонических явлений.
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