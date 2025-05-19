Ученые зафиксировали странные длительные сейсмические вибрации

Сейсмологи по всему миру обнаружили странные колебания земной коры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в журнале Seismological Research Letters.

Уточняется, что толчки длились девять дней и были очень равномерными. Издание отмечает, каждая волна продолжалась 92 секунды, и их ощущали даже в самых отдаленных уголках планеты, от Арктики до Антарктиды.

Причина колебаний не установлена. Особенный интерес у ученых вызвали их регулярность и ритмичность, совершенно нехарактерные для традиционных землетрясений или иных тектонических явлений.