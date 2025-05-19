Страшная авария в России - много жертв - ВИДЕО
При столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика в районе Юстинском Калмыкии погибли семь человек, еще 11 пострадали.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в телеграм-канале.
Сообщение об аварии поступило в 02:30 мск около поселка Цаган Аман. Тогда на 1211 км трассы "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань" произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.
"В результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района). Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что в Шабране произошло смертельное ДТП.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре