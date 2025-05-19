Страшная авария в России

При столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовика в районе Юстинском Калмыкии погибли семь человек, еще 11 пострадали.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в телеграм-канале.

Сообщение об аварии поступило в 02:30 мск около поселка Цаган Аман. Тогда на 1211 км трассы "Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань" произошло лобовое столкновение двух транспортных средств.

"В результате ДТП 7 человек погибли, 11 травмированы (доставлены в ЦРБ Юстинского района). Всего в микроавтобусе находился 21 человек, детей среди них нет. Микроавтобус следовал по маршруту Волгоград-Астрахань", - говорится в сообщении.

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