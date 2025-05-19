Мужчина проглотил 9 ложек - шокирующий инцидент в Баку:

В Баку произошел шокирующий инцидент: мужчина проглотил сразу девять металлических ложек.

Как сообщает Day.Az, около часа ночи в городскую клиническую больницу №3 поступил вызов. По предварительной информации, у пострадавшего в желудке находилось несколько металлических предметов - ложки. Однако, несмотря на срочность ситуации, несколько медучреждений отказались принять пациента.

В конце концов мужчину доставили в один из медицинских учреждений, где врачи незамедлительно провели операцию. В ходе вмешательства выяснилось, что пациент действительно проглотил 9 металлических ложек. К счастью, операция прошла успешно.

На данный момент состояние пациента стабильно. Он находится под наблюдением в отделении реанимации.

Ранее в Баку 9-летнему мальчику успешно провели операцию по извлечению инородного предмета из легких.