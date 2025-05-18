https://news.day.az/world/1753609.html

Американский штат после торнадо - ВИДЕО

В Сети появились кадры обстановки в Лондоне, штат Кентукки, США после торнадо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что, как минимум, 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США.