Американский штат после торнадо

В Сети появились кадры обстановки в Лондоне, штат Кентукки, США после торнадо.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее сообщалось, что, как минимум, 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США.