https://news.day.az/world/1753609.html Американский штат после торнадо - ВИДЕО В Сети появились кадры обстановки в Лондоне, штат Кентукки, США после торнадо. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ранее сообщалось, что, как минимум, 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США.
Американский штат после торнадо - ВИДЕО
В Сети появились кадры обстановки в Лондоне, штат Кентукки, США после торнадо.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ранее сообщалось, что, как минимум, 27 человек погибли в результате торнадо и штормов в центральной части США.
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