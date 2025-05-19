Алжир выступил за совместную работу в рамках IsDB ради будущего молодежи

В рамках Исламского банка развития (IsDB) важно найти совместные решения общих проблем, с которыми сталкивается молодежь сегодня.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр по делам молодежи Алжира Мустафа Хидаоул, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Этот форум совпал с важной датой для нас, алжирцев, и вдохновляющей для всей молодежи мира - 19 мая. Именно в этот день алжирские студенты присоединились к национально-освободительной революции, и благодаря своей энергии, креативности и вере в справедливость национального дела они внесли огромный вклад в борьбу за независимость, которая завершилась освобождением страны от колониального ига.

Та же воля, тот же дух, который наполнял сердца молодежи, сражавшейся за свободу Алжира, живет и в нынешнем поколении. Сегодня молодежь Алжира обладает новыми возможностями. После народного движения 2019 года мы стали свидетелями нового курса, основанного на активной роли самой энергичной части общества - молодежи - в развитии страны", - сказал министр.

По его словам, по инициативе высшего политического руководства во главе с Президентом Республики в Алжире были проведены важные реформы, направленные на то, чтобы молодежь не только была вовлечена в процесс принятия решений, но и играла ключевую роль в формировании государственной политики.

"Я считаю, что это проявление политической мудрости, ведь ни одно общество, ни одна нация, стремящаяся к подлинному развитию, не сможет достичь своих целей без опоры на молодежь. В Алжире была создана благоприятная политическая среда, которая позволила молодежи участвовать в процессе принятия решений и реализовывать себя в экономической сфере. Были приняты различные экономические и технические меры, в результате которых сформировалась новая, развитая экосистема, обеспечившая молодежи более активное участие в экономической жизни страны", - сказал он.

Министр выразил надежду, что это мероприятие станет возможностью для укрепления сотрудничества с различными странами исламского мира, представленными здесь, для обмена опытом и успешными историями, реализованными в разных мусульманских странах.

"Также важно найти совместные решения общих проблем, с которыми сталкивается молодежь сегодня. Алжир, как и прежде, полон решимости продолжать оказывать поддержку молодежи, сопровождать её на пути к полноценному участию в экономической жизни. Убежден, что такой же энтузиазм и стремление к прогрессу разделяют все исламские страны", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что в IsDB заявили о необходимости создания экосистем, которые создают рабочие места для повышения трудовой пригодности молодежи.