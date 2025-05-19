В IsDB заявили о важности экосистем для трудоустройства молодежи

Необходимо создавать экосистемы, которые создают рабочие места а для повышения трудовой пригодности молодежи.

Как передает Day.Az, об этом сказал вице-президент по операциям Исламского банка развития (IsDB) Рами Ахмад, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Мы не сможем построить будущее, к которому стремимся, если будем действовать молча. Современные вызовы требуют межсекторального подхода и молодежного лидерства, поставленного в центр. Именно молодежь должна занимать лидерские позиции - не просто как участники, а как соавторы решений, которые будут определять их собственное будущее.

Я начал свою карьеру много лет назад в Исламском банке развития как молодой специалист и на собственном опыте убедился, каких результатов можно достичь, когда институты сознательно подходят к вопросу инклюзии. Когда вера в молодежь - это не просто политика, а принцип, реализуемый на практике", - сказал он.

Открывая сегодняшнюю панельную дискуссию, вице-президент банка призывал задуматься над тремя ключевыми вопросами.

"Во-первых, как мы можем проектировать экосистемы занятости, которые будут работать на опережение, предвидя структурные изменения, а не просто реагируя на возникающие сбои? Экосистемы, которые создают рабочие места не просто ради занятости, а для повышения трудовой пригодности молодежи, чтобы они могли гибко адаптироваться к постоянно меняющимся технологиям и условиям. Мы должны говорить о достойных рабочих местах в соответствии с Целью устойчивого развития № 8. Не о сезонной или низкооплачиваемой занятости, которая не является устойчивой, а именно о достойной, стабильной работе. Именно такие экосистемы нам необходимо формировать.

Во-вторых, что потребуется для того, чтобы молодежь была не просто получателем государственной политики, но соавтором путей развития, определяющих их будущее?

И, в-третьих, как нам обеспечить справедливое распределение инструментов и возможностей, необходимых для подготовки к будущему, чтобы они стали не привилегией лишь немногих - в богатых странах или в богатых районах внутри страны - а основой для всех молодых людей во всех странах-членах нашей организации?" - заявил он.

Ранее мы сообщали, что в IsDB рассказали, в каких странах будет сосредоточена молодежь к 2050 году.