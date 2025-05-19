В IsDB рассказали, в каких странах будет сосредоточена молодежь к 2050 году

К 2050 году треть молодежи планеты будет сосредоточена в странах-членах Исламского банка развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент по операциям Исламского банка развития (IsDB) Рами Ахмад, выступая на 13-м Форуме по вопросам развития молодежи, проходящем в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире.

"Позвольте мне начать с признания очевидной истины: мы живем в эпоху глубокой глобальной трансформации. Хотя неопределенность, безусловно, характеризует наше время, она не должна определять его итоги. Неопределенность - это не конечное состояние, а порог, сигнал того, что перемены не только возможны, но и необходимы", - сказал он.

Рами Ахмад отметил, что в этом меняющемся мировом контексте молодежь не просто реагирует на перемены - она является их двигателем.

"Особенно ярко это проявляется в 57 странах - членах нашей организации, где проживает почти 30% всей молодежи мира. К 2050 году треть молодежи планеты будет сосредоточена в странах-членах Исламского банка развития. Это не просто демографическая тенденция - это стратегический переломный момент. Решения, которые мы принимаем сегодня в сферах образования, занятости и экономической инклюзии, будут определять конкурентоспособность, сплоченность и стабильность наших обществ на многие поколения вперед", - сказал вице-президент банка.

Он добавил, что тема нынешнего форума - "Навыки будущего и решения для трудоустройства молодежи" - напрямую отвечает этой стратегической задаче.

Ранее в Алжире стартовал 13-й Форум по развитию молодежи Исламского банка развития.