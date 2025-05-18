Сегодня Международный день музеев
Ежегодно 18 мая во всех странах мира широко отмечается как Международный день музеев.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот праздник, учрежденный Международным советом музеев (ICOM) с целью содействия развитию культурного обмена и сотрудничества между народами, ежегодно отмечается под разными девизами. В этом году для Международного дня музеев был выбран девиз "Будущее музеев в стремительно меняющихся сообществах".
Международный день музеев был учрежден в 1977 году по инициативе ICOM. Цель сегодняшнего дня - показать, насколько важную роль играют музеи в жизни общества.
Этот праздник с большим размахом отмечается и в Азербайджане, имеющем древнюю историю и богатую культуру.
Учитывая, что в XVI веке до нашей эры на Крите, в XIII-XII веках в Китае и III веке в Древнем Риме и Греции предшественниками современных музеев считались места, где хранились предметы, артефакты, документы, имеющие эстетическую ценность, то в качестве таких мест также стоит отметить и дворцы правителей государств Атропатена и Албания, построенные на территории нашей страны. В ранние и средние века же в Азербайджане усилился интерес к традициям коллекционирования со стороны правящих династий, ценные вещи хранились в сокровищницах, дворцовых библиотеках.
Стремительно протекающие со второй половины XIX века процессы в общественно-политической, культурной жизни Азербайджана придали толчок организации музейного дела. Один из первых таких музеев был организован в конце XIX века в Нехрамской сельской школе Нахчывана по инициативе и при непосредственном участии выдающегося писателя Джалила Мамедгулузаде. В начале прошлого века в Баку были созданы педагогические музеи при дирекции народных школ, а также закрытые музеи при Бакинском отделении Всероссийского технического общества. Однако за исключением музея в селе Нехрам, пространства, названия которых указаны, действовали в интересах царизма. Не случайно, обнаруженные в Азербайджане ценные археологические предметы были отправлены в музеи Тифлиса, Москвы, Петербурга. Первый национальный музей, основанный в Азербайджане на государственном уровне в 1919 году - в период Демократической республики, функционирует с 1920 года как Азербайджанский государственный музей. В первые годы советской власти экспонатами этого музея были ценные произведения искусства, конфискованные у бакинских миллионеров, таких как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев. Само здание Национального музея истории Азербайджана, ранее принадлежащее Г.З. Тагиеву, также ценно как каменный памятник, рассказывающий о нашей истории. Поэтому это место иногда называют "Музей в музее".
С 30-х годов прошлого века один за другим создавались музеи различной направленности - государственные, мемориальные, передвижные, литературные, художественные, исторические, музыкальные, театральные, музеи-заповедники. В последующие годы в Азербайджане начали функционировать новые музеи.
В Шуше, которая является живым музеем и сегодня освобождена от врага, действовало 8 музеев. Были полностью разграблены Государственный музей истории Карабаха, дом великого композитора Узеира Гаджибейли, мемориал основателя нашего вокального искусства Бюльбюля, выдающегося музыканта и художника Мир Мохсуна Навваба, Шушинский филиал Азербайджанского музея ковра, мемориальный музей выдающегося музыканта Гурбана Пиримова в Агдамском районе, историко-краеведческие музеи в Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Агдамском, Физулинском и Ходжалинском районах.
В Азербайджане всегда проявлялась государственная забота о наших национально-духовных ценностях, в том числе музейном деле. Развитие музейного дела в нашей стране связано с именем общенационального лидера Гейдара Алиева. Глубоко и чутко ощущавший ценность музеев в сохранении национального исторического и культурного наследия нашего народа великий лидер всегда обращал внимание на расширение соответствующей сети в республике, укрепление ее материально-технической базы. Мемориальные музеи, музеи-квартиры Узеира Гаджибейли, Гусейна Джавида, Джалила Мамедгулузаде, Мамеда Саида Ордубади, Джафара Джаббарлы, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Ниязи и других выдающихся деятелей азербайджанской культуры, историко-краеведческие музеи в регионах были созданы именно по личной инициативе великого лидера Гейдара Алиева.
После возвращения нашего гениального руководителя по настойчивому требованию народа к власти, наряду с другими сферами, музейное дело вступило в новый этап своего развития. По инициативе великого лидера в 1993 году в Кабинете Министров было проведено республиканское совещание музейных работников, а в 1994 году на основе его материалов было принято постановление "О состоянии музейного дела в республике и его улучшении". Закон Азербайджанской Республики "О музеях", вступивший в силу 24 марта 2000 года, регулирует организационно-правовые основы деятельности музеев и соответствующие отношения в нашей стране. Согласно этому документу музей - это культурное, научно-исследовательское учреждение, в котором осуществляется комплектование, охрана, изучение, массовый показ и пропаганда памятников материальной культуры.
Приоритеты, определенные общенациональным лидером в деле развития музейного дела, сегодня успешно продолжаются Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Фондом Гейдара Алиева, руководимым Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Благодаря огромным усилиям Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой "Комплекс дворца Ширваншахов", Девичья башня и Гобустанский национальный историко-художественный заповедник, исторический центр Шеки вместе с Ханским дворцом включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках различных проектов, реализуемых Фондом, информация о карабахских музеях доводится до авторитетных международных организаций.
В результате успешной культурной политики Азербайджанского государства за последние годы расширились связи наших музеев с авторитетными музеями мира, были достигнуты новые достижения в области международного сотрудничества в этой области.
Музеи Гейдара Алиева, созданные с целью изучения политического наследия нашего общенационального лидера, формирования и развития идеологии азербайджанства, должны рассматриваться как важное событие в области расширения музейной сети в республике.
Отметим, что в этом году, как и каждый год, в связи с 18 Мая - Международным днем музеев, в течение недели в наших музеях проводится цикл мероприятий. В соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о 200-летии Мирзы Кадыма Иревани, многие из этих мероприятий были посвящены выдающемуся художнику.
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