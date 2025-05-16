Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Албанию

16 мая завершился рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Республику Албания.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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