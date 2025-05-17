Генсек ТЮРКСОЙ посетил памятник «Тюркское шехидство» в Шамахы

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев посетил памятник "Тюркское шехидство", расположенный в одном из исторически и культурно значимых регионов Азербайджана - Шамахы, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ТЮРКСОЙ.

Мемориал был возведён в память об османских солдатах, павших в 1918 году в боях за независимость и территориальную целостность Азербайджана в составе Кавказской исламской армии. Этот мемориал занимает особое место в общей исторической памяти тюркского мира.

Во время визита были вознесены молитвы в память о павших и возложены цветы к мемориалу. Султан Раев отметил: "Этот мемориал в Шамахы - символ общей истории и братства наших народов. Герои, покоящиеся здесь, отдали свои жизни за свободу. Сохранение их светлой памяти - наша священная обязанность".