Казахстан и Греция обсуждают развитие Среднего коридора

Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор) и его сопряжение с греческой инфраструктурой стало ключевой темой визита казахстанской транспортной делегации в Грецию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Казинформ", в рамках круглого стола, организованного совместно с Греческой федерацией предприятий, казахстанская сторона представила перспективные проекты модернизации каспийских портов, а также условия и механизмы привлечения иностранных инвестиций. Греческие партнеры выразили заинтересованность в создании совместных мультимодальных логистических сервисов.

Отдельное внимание было уделено переговорам в МИД Греции с генеральным секретарем Димитрисом Скалкосом и представителями профильных министерств. Стороны обсудили перспективы интеграции маршрута "Каспий - Черное море - Средиземное море" в европейские транспортные сети, в том числе в рамках инициативы Global Gateway.

В частности, Д. Скалкос отметил, что "развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута открывает значительные перспективы для углубления сотрудничества между Грецией и Казахстаном и позволит органично связать новые транспортные цепочки с Балканами".