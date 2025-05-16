В Армении произошло землетрясение

В районе армяно-грузинской границы произошло землетрясение магнитудой 2,3 балла.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространила Служба сейсмической защиты Министерства внутренних дел Армении.

По официальной информации, подземные толчки были зафиксированы в 12:08 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в 8 километрах к северо-востоку от села Бавра, расположенного в Ширакской области Армении, недалеко от границы с Грузией.

В эпицентре сила толчков составила 3 балла по шкале Рихтера. Подземные колебания ощущались и в близлежащих населенных пунктах - в деревнях Бавра, Сарагюх и Казанчи. Там землетрясение ощущалось с интенсивностью 2-3 балла.

Жертв и разрушений не зафиксировано.