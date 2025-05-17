https://news.day.az/society/1753478.html Автомобиль заехал на "Торговую" - снова Prius - ВИДЕО В Баку автомобиль марки Toyota Prius проехался по "Торговой", где запрещено не только ездить, но даже кататься на велосипеде. Как сообщает Day.Az, кадры инцидента разошлись по социальным сетям.
Автомобиль заехал на "Торговую" - снова Prius - ВИДЕО
В Баку автомобиль марки Toyota Prius проехался по улице Низами, более известной как "Торговая", где запрещено не только ездить, но даже кататься на велосипеде.
Как сообщает Day.Az, кадры инцидента разошлись по социальным сетям.
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