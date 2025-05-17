Автомобиль заехал на "Торговую"

В Баку автомобиль марки Toyota Prius проехался по улице Низами, более известной как "Торговая", где запрещено не только ездить, но даже кататься на велосипеде.

Как сообщает Day.Az, кадры инцидента разошлись по социальным сетям.