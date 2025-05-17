https://news.day.az/society/1753478.html

Автомобиль заехал на "Торговую" - снова Prius - ВИДЕО

В Баку автомобиль марки Toyota Prius проехался по "Торговой", где запрещено не только ездить, но даже кататься на велосипеде. Как сообщает Day.Az, кадры инцидента разошлись по социальным сетям.