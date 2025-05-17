Турист с высоко заразной инфекцие вызвал панику в целом штате

Турист из Канады с корью, которая считается высоко заразной смертельной инфекцией, приехал в Сиэтл, США, и прошелся по главным достопримечательностям города, не подозревая о своей болезни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, неизвестный путешественник провел в западной части штата Вашингтон с 30 апреля по 3 мая. За это время он посетил несколько общественных мест, включая суши-ресторан, бары, спортзал, торговые центры, аэропорт и пивоварню.

Это вызвало панику у чиновников целого штата - теперь они пытаются предупредить жителей о том, что канадец случайно распространил корь по всему городу, прежде чем ему поставили диагноз. "Во всем мире и в США мы переживаем значительный всплеск кори", - заявила эпидемиолог-медик по вопросам общественного здравоохранения в Сиэтле и округе Кинг Меган Кей.