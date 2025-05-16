https://news.day.az/society/1753298.html На одном из проспектов Баку частично ограничат движение С 10:00 17 мая до 20:00 18 мая в Низаминском районе Баку на пересечении проспекта Бабека с улицами Лютфи Заде и Мешади Хилала Кязымова (у въезда на мост в сторону города) будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
На одном из проспектов Баку частично ограничат движение
С 10:00 17 мая до 20:00 18 мая в Низаминском районе Баку на пересечении проспекта Бабека с улицами Лютфи Заде и Мешади Хилала Кязымова (у въезда на мост в сторону города) будет частично ограничено движение транспорта.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с проведением ремонтных работ водителей просят проявлять повышенное внимание при проезде данного участка, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать требования временных дорожных знаков.
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