На одном из проспектов Баку частично ограничат движение

С 10:00 17 мая до 20:00 18 мая в Низаминском районе Баку на пересечении проспекта Бабека с улицами Лютфи Заде и Мешади Хилала Кязымова (у въезда на мост в сторону города) будет частично ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с проведением ремонтных работ водителей просят проявлять повышенное внимание при проезде данного участка, строго соблюдать правила дорожного движения и учитывать требования временных дорожных знаков.