https://news.day.az/sport/1753539.html "Формула-1" пройдет в Азербайджане на искусственном острове? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ Компания Baku City Circuit Operating Company развеяла слухи о проведении Гран-при Азербайджана Формулы-1 на искусственном острове в Sea Breeze.
"Формула-1" пройдет в Азербайджане на искусственном острове? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Компания Baku City Circuit Operating Company развеяла слухи о проведении Гран-при Азербайджана Формулы-1 на искусственном острове в Sea Breeze.
Национальный пресс-секретарь организации Арзу Гусейнова сообщила İdman.biz, что решение по этому вопросу пока не принято: "Согласно контракту Азербайджана с "Формулой-1", гонка пройдет на Бакинской городской трассе. На данный момент новостей о смене места нет", передает Day.Az.
Отметим, что Баку принимает гонки "Формулы-1" с 2017 года.
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