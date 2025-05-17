"Формула-1" пройдет в Азербайджане на искусственном острове?

Компания Baku City Circuit Operating Company развеяла слухи о проведении Гран-при Азербайджана Формулы-1 на искусственном острове в Sea Breeze.

Национальный пресс-секретарь организации Арзу Гусейнова сообщила İdman.biz, что решение по этому вопросу пока не принято: "Согласно контракту Азербайджана с "Формулой-1", гонка пройдет на Бакинской городской трассе. На данный момент новостей о смене места нет", передает Day.Az.

Отметим, что Баку принимает гонки "Формулы-1" с 2017 года.