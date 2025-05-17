Уго Гевара назвал США одним из главных направлений для азербайджанских студентов

США остаются одним из самых привлекательных направлений для азербайджанских студентов.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Уго Гевара, выступая на образовательной выставке EducationUSA в Баку.

"США были и остаются одним из самых привлекательных направлений для азербайджанских студентов, стремящихся получить высшее образование, и в последние годы число обучающихся в США азербайджанцев значительно возросло", - сказал он.

Гевара отметил, что в 2023-2024 учебном году в США обучались 1 130 студентов из Азербайджана. Это на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

"Это уже четвертый год подряд, когда наблюдается столь значительный рост. Эти цифры отражают растущий интерес и доверие к качеству американского образования", - сказал он.

По словам дипломата, когда азербайджанские студенты учатся в США, они получают не только образование высшего уровня, но и становятся культурными послами, заводят новые дружеские связи и возвращаются домой с новыми идеями, которые могут повлиять на будущее Азербайджана.

"И они в этом не одиноки - многие студенты выбирают университеты США, потому что Америка остаётся мировым лидером в сфере образования. В США находятся одни из лучших вузов мира, а также существует множество стипендиальных программ, включая спортивные стипендии, предоставляемые как отдельными учебными заведениями, так и по различным видам спорта", - сказал Гевара.

Он подчеркнул, что в США более 5000 университетов и колледжей, каждый из которых предлагает разнообразные образовательные программы.

"Бывает сложно понять, с чего начать. Именно поэтому посольство США поддерживает программу EducationUSA, которая помогает подобрать подходящее учебное заведение и программу", - сказал Гевара.

Отметим, что посольство США в Азербайджане совместно с Американским советом по международному образованию организовало выставку выпускников EducationUSA для учеников средних школ и студентов, заинтересованных в обучении в США, а также их родителей.

В мероприятии представлено более 30 стендов, где выпускники американских вузов из Азербайджана и представители посольства делятся опытом и информацией о программах обмена, направлениях обучения в США - от науки и искусства до бизнеса и государственной политики.

Выставка предлагает студентам и родителям возможность напрямую узнать об образовании в США, включая программы бакалавриата, магистратуры и обмена. Консульский персонал посольства также присутствует на выставке, чтобы поделиться информацией о студенческих визах.

С 1993 года более 8000 азербайджанцев приняли участие в более чем 50 программах обмена, финансируемых правительством США.