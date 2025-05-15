К сведению суббакалавров

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил о начале приема заявлений от суббакалавров, намеренных продолжить обучение в высших учебных заведениях страны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, регистрация продлится до 10 июля 2025 года и будет осуществляться через официальный сайт центра.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо создать "личный кабинет" на платформе ekabinet.dim.gov.az и заполнить форму "Электронное заявление суббакалавра". При входе в систему может потребоваться обновление пароля, если он окажется недостаточно надежным. Новый пароль должен содержать от 12 до 20 символов, включая хотя бы одну цифру, одну латинскую букву и один специальный символ (например, "!@#$&_").

Информация о полученном образовании будет автоматически подгружаться из государственной базы данных Tələbə-Məzun ("Студент-Выпускник"). В случае, если сведения окажутся неполными, после сохранения анкеты система направит автоматический запрос в соответствующее средне-специальное учебное заведение. Как только учебное заведение внесет недостающие данные, на номер телефона, указанный в личном кабинете, поступит SMS-уведомление. За точность внесенной информации несет ответственность само учебное учреждение.

Важно отметить, что если номер телефона, указанный пользователем в системе, оказался чужим или был изменен, необходимо срочно обновить его в разделе "Контактная информация" личного кабинета. Заявления, не прошедшие подтверждение в установленные сроки, не будут допущены к участию в конкурсе.

Участие в конкурсе является бесплатным.

Суббакалавры, планирующие поступать на специальности, предполагающие наличие особых способностей (ОС), должны подтвердить свои заявки до 30 мая, 23:59. Регистрация на соответствующие экзамены начнется в ближайшие дни и завершится также 30 мая. Участие в этих экзаменах является платным. Более подробные сведения будут опубликованы в ближайших номерах журнала "Абитуриент".

Для подтверждения заявлений мужчин в возрасте до 30 лет (родившихся с 1995 по 30 апреля 2007 года), система должна получить сведения от Государственной службы по мобилизации и призыву, подтверждающие прохождение военной службы, наличие отсрочки, освобождение или непризыв. Для суббакалавров, родившихся после 30 апреля 2007 года или достигших 30 лет, эта проверка не требуется.

Суббакалавры, желающие поступить без вступительных экзаменов, смогут участвовать в выборе специальностей наряду с абитуриентами, которые планируют сдавать тестирование в этом году. Сроки этой части конкурса будут объявлены дополнительно.