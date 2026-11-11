https://news.day.az/azerinews/1873722.html Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib - FOTO Noyabrın 11-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində təşkil olunan "Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı - Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli...

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib - FOTO

Azərbaycanca, 11 ноября 2026 20:29 (UTC +04:00) 318
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib

Noyabrın 11-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində təşkil olunan "Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı - Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı"nda iştirak edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, toplantıda iqlim böhranına qarşı mübarizədə konkret fəaliyyət mexanizmləri, sıfır tullantı siyasətinin təşviqi, tullantıların idarə olunmasında beynəlxalq təcrübə mübadiləsi, ölkələr arasında birgə ekoloji layihələrin hazırlanması və yerli təşəbbüslərin qlobal səviyyədə genişləndirilməsi məsələləri diqqət mərkəzində olub.

Tədbirdə çıxış edən Türkiyə Prezidentinin xanımı Əminə Ərdoğan Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı vasitəsilə ölkələrin uğurlu təcrübələrini bölüşdüyü, birgə layihələr hazırladığı və yerli həll yollarını qlobal miqyasda yaymaq üçün güclü əməkdaşlıq platforması yaratmağı hədəflədiklərini bildirib.

  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib
  • Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva “Qlobal Sıfır Tullantı Alyansı – Dövlət və Hökumət Başçılarının Həyat Yoldaşlarının Yüksəksəviyyəli Toplantısı”nda iştirak edib
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN VİTSE-PREZİDENTİ LEYLA ƏLİYEVA
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС 21:01 (UTC+04), Политика 32
"Карабах" планирует два трансфера зимой 21:00 (UTC+04), Спорт 74
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 213
Физики установили новый рекорд сверхнизких температур 20:38 (UTC+04), Это интересно 265
В Азербайджане стартует конкурс грантов для деятелей культуры 20:20 (UTC+04), Культура 325
Dövlət Komitəsi Göy məscidin tarixi kimliyinin təhrif edilməsinə etiraz edib 20:17 (UTC+04), Azərbaycanca 354
Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории 20:06 (UTC+04), В мире 386
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 19:57 (UTC+04), Официальная хроника 4 757
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана 19:40 (UTC+04), Спорт 377
Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни? 19:31 (UTC+04), Общество 416
Toyota возродила бренд мини-машин 19:14 (UTC+04), Автоновости 422
QMİ İrəvan Göy məscidində keçirilən tədbiri qətiyyətlə pisləyib 19:12 (UTC+04), Azərbaycanca 398
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" 19:00 (UTC+04), Культура 433
Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии» 18:49 (UTC+04), Экономика 5 783
В Азербайджане предложили внедрить механизм "зеленого бюджета" 18:43 (UTC+04), Экономика 462
Армения лишена права голоса в ОДКБ 18:36 (UTC+04), В мире 523
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО 18:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 252
Все iPhone призвали срочно обновить 18:25 (UTC+04), Наука и технологии 477
Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 18:19 (UTC+04), В мире 436
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 18:14 (UTC+04), Политика 501
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 5 849
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 18:05 (UTC+04), Спорт 449
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 475
Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 17:56 (UTC+04), Общество 715
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 17:48 (UTC+04), Общество 536
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 17:40 (UTC+04), В мире 496
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 17:32 (UTC+04), Общество 659
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 499
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 17:19 (UTC+04), В мире 551
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Культура 576
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 549
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 - ФОТО 16:59 (UTC+04), Политика 8 315
Onlayn kredit alan zaman bunları mütləq bilmək lazımdır - VİDEO 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 495
Азербайджан представлен на юбилейной Всемирной инвестиционной конференции - ФОТО 16:46 (UTC+04), Экономика 543
Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде 16:38 (UTC+04), Общество 560
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб 16:27 (UTC+04), Общество 526
В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике 16:20 (UTC+04), Спорт 494
Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО 16:12 (UTC+04), В мире 636
Endirim adı altında satılan məhsul gördükdə bunu edin - Sədr AÇIQLADI 16:11 (UTC+04), Azərbaycanca 589
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют 15:55 (UTC+04), Общество 518
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран 15:51 (UTC+04), Автоновости 537
Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку 15:43 (UTC+04), Экономика 656
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 9 661
Азербайджанская резолюция по пропавшим без вести принята в ООН 15:31 (UTC+04), Политика 605
İpoteka krediti ilə bağlı YENİLİK 15:28 (UTC+04), Azərbaycanca 578
"Астры" на полотнах Давуда Казымова - ФОТО 15:25 (UTC+04), Культура 555
Yeni uçot qaydaları əlavə vergi yaradacaqmı? - VİDEO 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 596
Телефоны Nokia исчезнут 15:14 (UTC+04), Наука и технологии 584
Эрдоган поблагодарил Азербайджан 15:03 (UTC+04), Политика 6 178
Какова ситуация с корью в Азербайджане? 14:59 (UTC+04), Общество 635
Азербайджанские борцы завоевали восемь медалей в Казахстане - ФОТО 14:57 (UTC+04), Спорт 540
Как долго продержится холодная погода? 14:52 (UTC+04), Общество 847
Генсек ООН обозначил приоритеты климатического финансирования до 2035 года 14:44 (UTC+04), В мире 609
В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший 14:41 (UTC+04), Общество 3 590
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, Украины и США - ОБНОВЛЕНО 14:37 (UTC+04), В мире 809
Саммит глав государств-членов ОЭС пройдет в Тегеране 14:34 (UTC+04), В мире 633
Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году 14:32 (UTC+04), В мире 609
Азербайджан и МЭА обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики - ФОТО 14:28 (UTC+04), Экономика 630
В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО 14:16 (UTC+04), Культура 577
Прошел год со дня крушения турецкого самолета, вылетевшего из Гянджи 14:13 (UTC+04), Общество 628
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить расходы госбюджета на соцуслуги и здравоохранение 14:11 (UTC+04), Общество 578
Азербайджан направит более 8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность 14:06 (UTC+04), Экономика 653
На COP31 определены 10 направлений климатических действий - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 13:50 (UTC+04), Политика 7 374
Созидать или Разрушать? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 13:48 (UTC+04), Политика 7 051
В Дублине пропалестинские активисты забросали Байдена молоком - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), В мире 726
Прибыль Porsche рекордно упала 13:30 (UTC+04), Автоновости 538
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - ФОТО - ВИДЕО 13:26 (UTC+04), Официальная хроника 16 437
В этом районе Баку устранили проблемы с давлением газа 13:09 (UTC+04), Общество 1 330
Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО 13:04 (UTC+04), Общество 806
EIA обновило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане 12:57 (UTC+04), Экономика 724
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:55 (UTC+04), Общество 739
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан 12:51 (UTC+04), Общество 547
ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших 12:44 (UTC+04), Общество 603
Азербайджан рассчитывает на рост доходов ненефтегазового сектора 12:43 (UTC+04), Экономика 688
В этих сферах введут почасовую оплату труда 12:40 (UTC+04), Общество 653
Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы" 12:37 (UTC+04), Спорт 530
Новое требование для получения пособия по уходу за ребенком 12:35 (UTC+04), Общество 606
Bəzi işçilərin maaşı saatla hesablanacaq - Yeni qayda açıqlandı 12:28 (UTC+04), Azərbaycanca 675
Азербайджанские волонтеры на COP31 - ФОТО 12:25 (UTC+04), Общество 631
34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb 12:20 (UTC+04), Azərbaycanca 609
В Азербайджане замедлился рост цен 12:15 (UTC+04), Экономика 686
Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения 12:05 (UTC+04), Политика 7 121
Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 12:04 (UTC+04), Политика 680
Пробок на въезде в Баку станет меньше - ДЕТАЛИ 12:01 (UTC+04), Общество 878
В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине 11:57 (UTC+04), В мире 689
В Азербайджане выросли доходы населения 11:53 (UTC+04), Экономика 680
Ройя Айхан предупредила поклонников о мошенниках - ФОТО 11:49 (UTC+04), Шоу-бизнес 615
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии 11:43 (UTC+04), Официальная хроника 6 445
Азербайджан рассматривает с ACWA Power новые проекты в сфере зеленой энергетики - ФОТО 11:34 (UTC+04), Экономика 631
44 yaşlı şöbə rəisi qəfil vəfat etdi - YENİLƏNİB 11:29 (UTC+04), Azərbaycanca 744
Почему в Азербайджане сократилось производство бензина АИ-95? - комментарий эксперта 11:27 (UTC+04), Экономика 760
В Азербайджане выросли зарплаты 11:20 (UTC+04), Экономика 771
Дешевая постановка армянских страдальцев в Глендейле 11:17 (UTC+04), Политика 7 644
SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон 11:14 (UTC+04), Экономика 597
ING прогнозирует рост цен на золото в 2027 году 11:12 (UTC+04), Экономика 716
TikTok удалил около 600 тысяч видео в Азербайджане за три месяца 11:10 (UTC+04), Общество 663
АЖД сообщили о росте грузовых и транзитных перевозок 11:06 (UTC+04), Экономика 686
В Баку BMW слетел с моста - ФОТО 11:00 (UTC+04), Общество 1 257
Азербайджан и датская компания обсудили проекты в сфере ветроэнергетики - ФОТО 10:52 (UTC+04), Экономика 769
В Азербайджане осудили организатора онлайн-казино - ВИДЕО 10:41 (UTC+04), Общество 663
Azərbaycanda yanacaq istehsalı niyə kəskin azalıb? - SƏBƏB AÇIQLANDI 10:41 (UTC+04), Azərbaycanca 708
ING ожидает ускорения роста экономики Азербайджана 10:38 (UTC+04), Экономика 716
Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем 10:36 (UTC+04), Общество 622
ING оценила перспективы инфляции в Азербайджане 10:34 (UTC+04), Экономика 721
Проведена проверка условий содержания детей в Доме малютки в Баку - ФОТО 10:29 (UTC+04), Общество 639
Canlı yayım həvəsi baha başa gələ bilər - Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 10:28 (UTC+04), Azərbaycanca 728
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:25 (UTC+04), Экономика 731
Пезешкиан отметил значение саммита лидеров COP31 для региона 10:24 (UTC+04), В мире 730
Тяжелое ДТП в Губе, есть погибший и раненые 10:19 (UTC+04), Общество 626
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане могут изменить порядок выплаты зарплат и пенсий 10:10 (UTC+04), Общество 15 033
Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями 09:56 (UTC+04), В мире 734
«Мой «Карабахский дневник» - это история литовца и его большой любви к Азербайджану» - Ричардас Лапайтис для Day.Az - ФОТО 09:50 (UTC+04), Политика 7 737
Родителям грозит штраф за физическое наказание детей 09:36 (UTC+04), Общество 1 572
МЧС совершило 72 выезда на пожары в праздничные дни - ВИДЕО 09:31 (UTC+04), Общество 606
Мировые цены на нефть выросли 09:25 (UTC+04), Экономика 760
"Рома" и "Спортинг" претендуют на Эндрика - СМИ 09:21 (UTC+04), Спорт 595
Катар добился отсрочки возможных ударов США по Ирану 09:18 (UTC+04), В мире 801
Биткоин подешевел 09:14 (UTC+04), Экономика 779
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО 08:47 (UTC+04), В мире 901
Когда в Баку выпадет снег? 08:38 (UTC+04), Общество 961
Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью 08:20 (UTC+04), В мире 818
МТК Север-Юг: процесс пошел - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 950
Глава Пентагона припугнул Иран 07:46 (UTC+04), В мире 998
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп может нарушить девятилетнюю традицию Белого дома 07:19 (UTC+04), В мире 998
В Британии задержали американского шпиона 07:07 (UTC+04), В мире 944
День хорош для денежных вложений - гороскоп на 11 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 830
Перечислены неочевидные ранние признаки одного коварного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 791
Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ 03:45 (UTC+04), Это интересно 757
В домашней технике нашли скрытые платные функции 02:31 (UTC+04), Наука и технологии 859
В США сделали новый прогноз по нефти 01:17 (UTC+04), Экономика 1 260
Сотрудничество Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии откроет новые возможности - Квривишвили 00:45 (UTC+04), Экономика 1 261
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO 00:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 381
Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями 00:11 (UTC+04), Спорт 852
В Ормузском проливе подорвался еще один танкер - ВИДЕО 10 ноября 23:48 (UTC+04), В мире 1 347
Иран выдвинул США семь условий 10 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 387
Макрон хочет запретить детям ИИ 10 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 306
Зеленский прокомментировал переговоры с США и Россией 10 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 700
Пашинян встретился с Макроном 10 ноября 23:00 (UTC+04), В мире 1 328
19 участников полумарафона попали в больницу с загадочными симптомами 10 ноября 22:47 (UTC+04), В мире 1 325
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США 10 ноября 22:33 (UTC+04), В мире 1 301
Азербайджан - ключевой узел Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 10 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 616
Неожиданная находка в Windows 10 ноября 22:16 (UTC+04), Наука и технологии 796
Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO 10 ноября 22:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 199
Главу ФИФА могут вызвать в конгресс США 10 ноября 22:00 (UTC+04), Спорт 799
Каллас пригрозила ужесточить санкции против России 10 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 342
Вэнс назвал причину претензий Конгресса к главе Пентагона 10 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 390
В ЕС активизировались по вопросу финансирования Украины 10 ноября 21:11 (UTC+04), В мире 1 310
Голос Победы, мелодия гордости - артисты представили посвящение 8 Ноября - ВИДЕО 10 ноября 20:46 (UTC+04), Культура 781
COP31 продолжает повестку COP29, уделяя внимание поддержке развивающихся стран – Мухтар Бабаев 10 ноября 20:25 (UTC+04), Политика 1 364
Казахстан рассчитывает на новые возможности климатического сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО 10 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 464
COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 10 ноября 20:01 (UTC+04), Политика 8 618
Азербайджан на COP31: климатическая дипломатия Президента Ильхама Алиева на стыке трех регионов 10 ноября 19:45 (UTC+04), Политика 7 112
В европейском офисе китайского автогиганта прошли обыски 10 ноября 19:38 (UTC+04), Автоновости 883
В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо 10 ноября 19:25 (UTC+04), Это интересно 902
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 10 ноября 19:19 (UTC+04), Официальная хроника 9 644
В Британии предупредили об ослаблении НАТО 10 ноября 19:13 (UTC+04), В мире 1 416
Внук легендарного Шахмара Алекперова - Эльдар покоряет Голливуд - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 10 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 6 341
"Зеленые" энергокоридоры из Азербайджана в Европу выгодны и реализуемы - турецкий эксперт 10 ноября 18:51 (UTC+04), Экономика 1 463
Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби 10 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 574
Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября 18:26 (UTC+04), В мире 1 570
От Шостаковича до "Шехерезады": Максим Венгеров и Фуад Ибрагимов завершили BIAF грандиозным концертом в Баку - ФОТО 10 ноября 18:07 (UTC+04), Культура 1 150
Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне - ФОТО 10 ноября 17:48 (UTC+04), Культура 1 090
В Азербайджане изменен порядок расчета просроченной кредитной задолженности 10 ноября 17:19 (UTC+04), Экономика 1 601
В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма “Layla" - ФОТО 10 ноября 17:09 (UTC+04), Культура 784
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 10 ноября 17:04 (UTC+04), В мире 1 885
Грузия депортировала 91 иностранца 10 ноября 16:53 (UTC+04), В мире 1 539
В Доме-музее Самеда Вургуна прошло мероприятие к 120-летию поэта - ФОТО 10 ноября 16:47 (UTC+04), Культура 743
Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО 10 ноября 16:38 (UTC+04), Экономика 1 821
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО 10 ноября 16:21 (UTC+04), Политика 1 505
В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса 10 ноября 16:19 (UTC+04), В мире 1 535
В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 16:14 (UTC+04), Культура 751
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО 10 ноября 16:07 (UTC+04), В мире 2 232
Скончался известный азербайджанский актер Аслан Фатуллаев - ФОТО 10 ноября 16:05 (UTC+04), Общество 2 922
Лавров высказался о прекращении огня в Украине 10 ноября 16:00 (UTC+04), В мире 1 582
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews 10 ноября 15:45 (UTC+04), Туризм 3 080
Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования 10 ноября 15:40 (UTC+04), В мире 1 515
В Филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 15:35 (UTC+04), Культура 710
Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 10 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 545
Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка 10 ноября 15:10 (UTC+04), В мире 1 602
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir 10 ноября 15:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 605
Представлена новая модель эволюции Земли без жизни 10 ноября 14:58 (UTC+04), Это интересно 852
Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб 10 ноября 14:44 (UTC+04), Спорт 850
Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце 10 ноября 14:33 (UTC+04), Это интересно 857
Soyutma sistemlərinə kiberhücumlar: Azərbaycandakı müəssisələr necə qorunmalıdır? 10 ноября 14:27 (UTC+04), Azərbaycanca 1 521
В Германии начали выпуск нового поколения BMW 3 Series - ФОТО 10 ноября 14:18 (UTC+04), Автоновости 852
Дорожная полиция обратилась к водителям 10 ноября 14:13 (UTC+04), Общество 2 649
Yağış intensivləşəcək - Xəbərdarlıq 10 ноября 14:09 (UTC+04), Azərbaycanca 1 579
В Азербайджане изменился порядок подтверждения доходов заемщиков 10 ноября 14:05 (UTC+04), Экономика 1 574
Азербайджанский боец проведет "главный реванш 2026 года" на турнире ACA 10 ноября 13:58 (UTC+04), Спорт 849
Сколько нерабочих дней будет в декабре в Азербайджане? 10 ноября 13:51 (UTC+04), Общество 4 507
Азербайджан и Сербия намерены развивать стратегическое партнерство - ФОТО 10 ноября 13:40 (UTC+04), Политика 1 637
Один из крупнейших производителей газа решил нарастить его экспорт 10 ноября 13:28 (UTC+04), В мире 1 529
Раскрыты сроки выхода Windows 12 10 ноября 13:16 (UTC+04), Наука и технологии 810
Azərbaycan məscidində erməni şairin büstü qoyulacaq - TƏXRİBAT 10 ноября 13:05 (UTC+04), Azərbaycanca 1 678
В Баку выразили соболезнования в связи со стрельбой в Кракове 10 ноября 13:04 (UTC+04), Политика 1 632
Banklar kredit verərkən bu üsuldan istifadə edə bilməyəcək 10 ноября 12:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 598
Названо количество исчезнувших мировых валют 10 ноября 12:49 (UTC+04), В мире 1 614
Еще новости