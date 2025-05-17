Засекреченную беседу Байдена о тайных документах обнародуют

Аудиозаписи бесед спецпрокурора Роберта Хура и бывшего президента США Джо Байдена по делу о ненадлежащем хранении секретных документов опубликуют на следующей неделе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Администрация Трампа планирует уже на следующей неделе опубликовать аудиозаписи опроса президента Джо Байдена со стороны специального прокурора, который расследовал хранение засекреченной информации", - говорится в публикации

В NYT подчеркивают, что в опубликованной вечером 16 мая четырехминутной аудиозаписи Байден говорит тихо и запинается в попытках вспомнить ключевые даты.