В Азербайджане планируются изменения в сроках процессуальных проверок

В случае проведения двух и более следственных или иных процессуальных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела, срок предварительной проверки достаточности оснований для возбуждения дела ограничивается 30 сутками.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Так, в необходимых случаях предварительную проверку достаточности оснований для возбуждения уголовного дела можно будет провести в течение 3 (трех) суток со дня получения информации о совершенном или готовящемся преступлении (за исключением информации об очевидных преступлениях), если это невозможно, - в течение 10 (десяти) суток, а также в срок, не превышающий 30 (тридцати) суток в связи с осуществлением двух и более следственных или процессуальных действий, предусмотренных настоящим Кодексом.

Согласно проекту, в необходимых случаях предварительная проверка информации о совершенном или готовящемся преступлении (за исключением случаев очевидных преступлений) может проводиться в следующие сроки: не более 3 суток со дня получения информации; если проведение проверки в указанный срок невозможно - в течение 10 суток; в случае проведения двух и более следственных или процессуальных действий, предусмотренных УПК, - не более 30 суток.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.