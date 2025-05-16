https://news.day.az/world/1753333.html Во Франции выпали рекордные осадки - ВИДЕО Менее чем за 50 минут в ряде районов Франции количество выпавшего менее чем за час града перевалило за половину месячной нормы осадков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Во Франции выпали рекордные осадки - ВИДЕО
Менее чем за 50 минут в ряде районов Франции количество выпавшего менее чем за час града перевалило за половину месячной нормы осадков.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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