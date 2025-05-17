Амина Алиева завоевала путевку в финал чемпионата мира по кунг-фу

В итальянском городе Перудже стартовал чемпионат мира по кунг-фу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию кунг-фу Азербайджана, первый день соревнований ознаменовался блестящим выступлением азербайджанской спортсменки Амины Алиевой.

11-летняя спортсменка соревновалась в лайт кунг-фу санда и вышла в финал.