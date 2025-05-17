https://news.day.az/sport/1753579.html Амина Алиева завоевала путевку в финал чемпионата мира по кунг-фу - ФОТО В итальянском городе Перудже стартовал чемпионат мира по кунг-фу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию кунг-фу Азербайджана, первый день соревнований ознаменовался блестящим выступлением азербайджанской спортсменки Амины Алиевой. 11-летняя спортсменка соревновалась в лайт кунг-фу санда и вышла в финал.
Амина Алиева завоевала путевку в финал чемпионата мира по кунг-фу - ФОТО
В итальянском городе Перудже стартовал чемпионат мира по кунг-фу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию кунг-фу Азербайджана, первый день соревнований ознаменовался блестящим выступлением азербайджанской спортсменки Амины Алиевой.
11-летняя спортсменка соревновалась в лайт кунг-фу санда и вышла в финал.
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