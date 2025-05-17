https://news.day.az/world/1753462.html Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Об урегулировании конфликта он порассуждал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия
Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Об урегулировании конфликта он порассуждал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины - прим. "Ленты.ру") очень много ненависти", - высказался Трамп.
Американский лидер также отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. "Я думаю, у нас получится сделка. Мы c ним должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы.
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