Трамп заявил о невозможности сделки по Украине без его участия

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по Украине без его участия невозможна. Об урегулировании конфликта он порассуждал в интервью американскому телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон (России и Украины - прим. "Ленты.ру") очень много ненависти", - высказался Трамп.

Американский лидер также отметил, что состоит в хороших отношениях с российским президентом Владимиром Путиным. "Я думаю, у нас получится сделка. Мы c ним должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп хочет переселить 1 млн палестинцев из Газы.