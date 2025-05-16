https://news.day.az/officialchronicle/1753324.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, городе Тирана. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, городе Тирана.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Встречи Президента Ильхама Алиева, проведённые в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, городе Тирана".
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