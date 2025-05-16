На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встреч, проведенных в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, городе Тирана.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Встречи Президента Ильхама Алиева, проведённые в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в столице Албании, городе Тирана".