В Шахдаге идет снег

По данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов по состоянию на 18:00 16 мая в отдельных районах страны наблюдаются ветреная и дождливая погода.

Как сообщили Day.Az в службе, в Халтане, Губе, Гусаре, Алтыагадже, Бейлягане, Хачмазе, Хыналыге, Дашкесане, Гёйгёле, Гобустане, Грызе и Сабирабаде время от времени наблюдаются грозы и осадки ливневого характера.

В Шахдаге наблюдается снегопад.

Максимальная скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове временами увеличивается до 21 метра в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха составила 17, в равнинных районах - 23, в Нахчыванской Автономной Республике 25, в горных районах - до 17 градусов тепла.