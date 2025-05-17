Масштабная санитарная уборка улиц Баку

В связи с весенним сезоном с целью дальнейшего повышения уровня санитарной чистоты Баку и ухода за существующими зелеными насаждениями 17 мая, в субботу, по инициативе Исполнительной власти города в столице были проведены очередные масштабные работы по очистке.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, при помощи коммунальной техники основные улицы и проспекты, а также внутриквартальные и междворовые дороги были вымыты с применением моющих средств, безопасных для растений и живых организмов. Сотрудники службы провели мойку проспектов и улиц, обочин, бордюров, осветительных столбов, дорожных ограждений, а также скамеек в парках и зонах отдыха. В дворах и жилых массивах выполнены работы по уборке. Витрины объектов общественного питания, торговли и других учреждений были очищены, прилегающие территории приведены в порядок.

Сотрудники Объединения по озеленению города Баку промыли деревья, расположенные вдоль основных магистральных дорог и проспектов, разрыхлили почву и провели агротехнический уход за деревьями и зелеными насаждениями, внесли органические удобрения. В то же время, были высажены разноцветные цветы и созданы композиции из цветов различных оттенков, что стало приятным эстетическим дополнением для жителей столицы и ее гостей.