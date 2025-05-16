https://news.day.az/politics/1753218.html Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 23 мая. Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании парламента, состоявшемся 16 мая.
Обнародована дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана
Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 23 мая.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании парламента, состоявшемся 16 мая.
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