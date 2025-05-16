На Земле ожидают серию магнитных бурь

В предстоящие выходные на Земле ожидаются магнитные бури, вызванные воздействием крупной корональной дыры, образовавшейся на поверхности Солнца.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Начиная с субботы и воскресенья возможны значительные изменения в геомагнитной обстановке. Причиной станет резкое увеличение скорости солнечного ветра, который, по предварительным данным, ускорится с примерно 400 до 600-700 км/с.

Такие значения могут привести к возникновению магнитных бурь уровня от G1 до G2 по пятибалльной шкале, а при благоприятном стечении параметров межпланетной среды не исключён и уровень G3. Вероятность возникновения бурь оценивается в пределах 30-40%, аналогичные шансы прогнозируются и для геомагнитных возмущений.

Ожидается, что период нестабильности может продлиться до пяти суток.