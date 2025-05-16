Немецкая компания намерена поддержать стартапы в Азербайджане

Немецкая упаковочная компания намерена в ближайшие годы поддержать компании в Азербайджане, в том числе стартапы.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сказал Trend руководитель международных продаж немецкой компании "Somic" Мариус Грейф в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

"Мы хотим расширить нашу деятельность здесь. В ближайшие несколько лет для нас открываются значительные возможности, особенно с точки зрения технологий, которые мы используем. Мы - компания, основанная в Германии в 1974 году, а это значит, что у нас более чем 50-летний опыт в данной сфере. На данном этапе своего развития мы сосредоточились на специализированных упаковочных решениях и успешно работаем во многих странах мира. Мы будем рады поддержке компаний в Азербайджане, включая стартапы, в предстоящие годы", - сказал он.

Отметим, что "Somic" занимается производством высококачественного упаковочного оборудования для пищевой, непродовольственной, фармацевтической и многих других отраслей промышленности с 1974 года.