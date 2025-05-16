https://news.day.az/society/1753303.html В Азербайджане утвержден перечень потенциально опасных объектов В Азербайджане утвержден "Перечень потенциально опасных объектов". Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В Азербайджане утвержден перечень потенциально опасных объектов
В Азербайджане утвержден "Перечень потенциально опасных объектов".
Как сообщает в пятницу Day.Az, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Данным документом определяются объекты, имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и другие потенциально аварийно-опасные сооружения, установки и оборудование.
С полным перечнем потенциально опасных объектов можно ознакомиться по ссылке.
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